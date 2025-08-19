В Новом Уренгое открыли заправку «Лукойл»

В Новом Уренгое открылась заправки «Лукойл». АЗС появилась в микрорайоне Парковый. Она оснащена тремя автоматизированными колонками с бензином АИ-92, АИ-95, АИ-100 и дизельным топливом, сообщили в департаменте экономики ЯНАО.



«Производительность станции рассчитана на обслуживание более тысячи автомобилей ежедневно. Для дополнительного удобства посетителей при станции открыт минимаркет, где предлагается разнообразный ассортимент продуктов и напитков», – сообщают в ведомстве. На фото видно, что в открытии заправки участвовал глава департамента экономики округа Валерий Миронов.



Проект реализован при поддержке региона. Инвестору предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов.

Ранее заправка сети «Лукойл» открылась на трассе Салехард-Надым (1176 км автодороги «Сургут-Салехард»).

Власти Надымского района надеются, что компания откроет заправочную станцию в Надыме. Однако пока договорённость об этом не достигнута. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отмечал, что ему приходится обсуждать открытие заправок непосредственно с первыми лицам нефтегазовых компаний: предприятия ТЭК говорят о том что им невыгодно строить заправки на Ямале.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

