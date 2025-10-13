Департамент дорожного хозяйства на Ямале возглавила женщина

Светлана Гиллих возглавила департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. С марта 2025 года она руководила ведомством в качестве исполняющего обязанности директора. Руководителя Дептранс лишился после того, как прежний директор Денис Напольских уволился и вернулся в «Мостострой-11».

Как сообщает пресс-служба правительства округа, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа г-жа Гиллих работает с 2020 года. Около пяти лет она занимала должность заместителя директора – начальника управления дорожного хозяйства. До этого, с 2007 года, руководила Ноябрьским филиалом ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства».

Всего в дорожной отрасли работает более 25 лет, из них 20 – на руководящих должностях.

Сама чиновница рассказывала, что сталкивалась с распространённым мнением о том, что дорожник – это мужская профессия.

«У женщины в дорожной отрасли нет права на ошибки. Потому что в случае ошибок просто скажут: «Ну конечно, женщина, чего ещё ожидать?». Поэтому и стараешься работать так, чтобы не было повода для таких разговоров», – говорила г-жа Гиллих цитату которой приводили в официальном паблике департамента. – В 99% случаев окружают меня мужчины. Мне помогает чувство юмора и всегда хорошее настроение в общении с ними. Тяжелее всего не заработать авторитет, а удержать. Поэтому тут главное быть человеком слова, всегда его держать. Уметь принимать решения и нести за них ответственность».

Дептранс – самый коррумпированный департамент в структуре окружного правительства. Сразу несколько руководящих сотрудников ведомства и подведомственных учреждений были осуждены за коррупцю.

Салехард, Наталья Ефремова

