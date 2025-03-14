Директор Дептранса Ямала Напольских уйдёт в отставку

В правительстве Ямала готовится кадровая перестановка – пост покидает глава Депранса Ямала Денис Напольских. Как стало известно агентству «Новый День», его контракт заканчивается 22 марта, продлевать его чиновник не намерен. В ведомстве официально подтвердили эту информацию.

Причиной ухода, по данным издания, стали семейные обстоятельства – близкие главного дорожника Ямала не освоились в северном климате.

Пока новых людей в ведомстве не будет, сменщиком г-на Напольских должна стать нынешний заместитель Светлана Гиллих.

Денис Напольских работал в департаменте с марта 2021 года. До назначения занимал должность руководителя проекта АО «Мостострой-11».

В числе успешно реализованных проектов за время его работы в правительстве называют новый аэропортовый комплекс, а также работу по заключению концессионного соглашения для реконструкции аэропорта Салехарда. Завершён большой проект реконструкции многофункционального поста. Среди знаковых дорожных проектов – развязка «Солнечная».

Два прежних директора Дептранса Ямала были судимы за коррупцию – Варакин и Першиков.

Салехард, Наталья Ефремова

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