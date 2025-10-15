На Ямале затонула лодка с пассажирами, попавшая под теплоходный состав

На Ямале, в районе посёлка Панаевск, затонула моторная лодка с пассажирами, которая попыталась обойти теплоходный состав. В ней было три пассажира, пока спасатели нашли тела только двух людей. Проверку по факту трагедии проводит Уральская транспортная прокуратура.

ЧП случилось сегодня, 15 октября, днём на сотом километре Хаманельской Оби в Ямальском районе. «Под корму баржи теплоходного состава ОТА 976 попала лодка с тремя людьми и затонула. По информации ГКУ «Ямалспас», обнаружены тела двух погибших. Поиски еще одного пассажира продолжаются», – сообщили в ведомстве.

Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки.

Ямальский район, Наталья Ефремова

