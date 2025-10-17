У следователей несколько версий причин затопления лодки с пассажирами в Ямальском районе

Следователи возбудили уголовное дело из-за опрокидывания моторной лодки, попавшей под корму баржи теплоходного состава. Трое пассажиров лодки утонули. ЧП случилось 15 октября на сотом километре Хаманельской Оби в Ямальском районе.

Следователи рассматривают несколько версия причин ЧП: неисправность судна, совершение опасного маневра, а также столкновении с посторонним предметом в воде.

Расследованием занимаются сотрудники Центрального МСУТ СК России. Квалификация дела – ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ямальский район, Наталья Ефремова

