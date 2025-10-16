В Пуровском районе нашли убитого мужчину и его сожжённую машину

Следователи нашли тело владельца сожжённого в Пуровском районе автомобиля, он был убит. Силовикам удалось задержать предполагаемого убийцу и его сообщника, который помогал прятать тело.

Несколько дней назад стало известно, что в лесном массиве между Ханымеем и Муравленко нашли сожжённую машину «Тойота Хайлендер». Владелец автомобиля Магомедхабиб Магомедов пропал, его несколько дней разыскивали. Сегодня силовики официально сообщили, что нашли его погибшим. Тело было спрятано на промышленной базе.

«По данным следствия, 8 октября 2025 года между обвиняемым и его знакомым в посёлке Ханымей возникли неприязненные отношения. Фигурант вооружился молотком и нанёс потерпевшему по голове множественные удары. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Обвиняемый выехал на автомобиле потерпевшего в лесной массив, где поджег машину и скрылся», – рассказали в Следкоме ЯНАО.

Затем злоумышленник вернулся на место убийства и попросил знакомого помочь спрятать тело. «Вместе они вывезли погибшего на базу, где в яму сбросили тело, личные вещи и орудие преступления, после чего забросили песком и скрылись», – уточнили в следственном управлении.

На оперативном видео сообщник рассказывает, как помогал скрывать тело – засыпал яму песком и положил сверху на неё с помощью крана плиту.

По данным издния «Ямал Медиа», погибший мужчина брал деньги в долг у предполагаемого убийцы, и не возвращал их.

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении мужчины, помогавшего прятать тело погибшего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений). В отношении него также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Пуровский район, Наталья Ефремова

