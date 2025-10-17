Предполагаемый убийца владельца «Тойоты» из Ханымея признался в преступлении

Предполагаемый убийца мужчины из Ханымея признался в совершении преступления и на следственном эксперименте рассказал подробности ЧП. Как выяснилось, мужчины были приятелями. Причина ссоры, которая привела к убийству, не раскрыта.

Из видео стало понятно, что мужчина взял молоток, стоящий у стены, и ударил им своего знакомого. Потом машину убитого злоумышленник вывез в лесной массив и сжег.

Злоумышленник поместил тело убитого в машину и отвёз на промышленную базу, где сбросил в септик. Там скрывать труп ему помогал знакомый, который также про всё рассказал силовикам.

Убийство произошло 8 октября. Сначала на трассе в лесном массиве нашли сожженную машину убитого Магомедхабиба Магомедова, потом и его труп.

Пуровский район, Наталья Ефремова

