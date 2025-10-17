В Салехарде дети подвергают себя смертельной опасности, гуляя по тонкому льду

На Ямале практически в ежедневном режиме фиксируются опасные для жизни ситуации с участием детей. Пока водоемы и реки постепенно покрываются льдом, малолетние ямальчане рискуют жизнью и здоровьем, испытывая на прочность этот тонкий лед.

Как сообщает пресс-служба МЧС по ЯНАО, накануне вечером дети гуляли по берегу у Преображенского собора в Салехарде. «Расскажите детям, что лед – это не аттракцион. Это тонкая, хрупкая корка над ледяной водой. Провалиться под лед – это шок, судороги, и через 2-3 минуты ты не можешь двигаться и дышать. Спастись почти невозможно. Никакое селфи, игра или сокращение пути не стоят жизни. Это смертельно опасно», – предупредили в ямальском МЧС, сопроводив сообщение в тг-канале кадрами детей, которые безмятежно гуляют по реке Шайтанка.

Напомним, несколько лет назад баловство уже стоило жизни одному ребёнку: в октябре 2016 года в воду упал подросток и утонул.

Как ранее писал «Новый День», в Новом Уренгое экстренные службы уже шесть раз получали сообщения о подростках на льду. На каждый вызов выезжают спасатели. В Ямальском районе также фиксируются случаи, когда дети гуляют у берега. Взрослых призывают не оставаться безучастными и объяснять детям опасность таких прогулок.

Салехард

