Директор муниципального учреждения в Ямальском районе собирал с подчинённых фиктивную зарплату

В Ямальском районе в коррупции подозревают экс-директора муниципального учреждения. Как сообщает сегодня Следком автономного округа, подозреваемый организовал трудоустройство своих подчинённых в другую бюджетную организацию на совмещение – работу они не выполняли, но деньги получали. Зарплату отдавали ему.

Квалификация уголовного дела: мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

«По версии следствия, в селе Яр-Сале Ямальского района с августа 2022 года по сентябрь 2023 года подозреваемый, являясь должностным лицом центра молодёжной политики, заключал фиктивные договоры гражданско-правового характера на оказание услуг между сторонней организацией и своими подчинёнными. Сотрудники центра незаконно получали денежные средства без фактического выполнения работ. Деньги в последующем передавали фигуранту», – описали фабулу дела в Следкоме ЯНАО.

Общая сумма похищенных бюджетных средств составила более 850 тыс. рублей.

По данным агентствам «Новый День», речь идёт о бывшем руководителе МКУ «Центр обслуживания учреждений культуры и молодежной политики». В указанное следователями время руководил этой структурой Андрей Коваль.

В этом учреждении уже находили коррупцию: главный бухгалтер МКУ фиктивно трудоустроила на место своего зама уборщицу.

Ямальский район, Наталья Ефремова

