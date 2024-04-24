На Ямале уборщицу устроили бухгалтером для хищения денег

Следователи вскрыли схему хищения средств в селе Яр-Сале Ямальского района. Главный бухгалтер МКУ «Центр обслуживания учреждений культуры и молодёжной политики» фиктивно трудоустроила на место своего зама уборщицу. Уборщица не занималась бухгалтерией, а просто получала зарплату. Деньги она отдала главбуху.

Силовики решили, что это мошенничество.

«По данным следствия, главный бухгалтер без издания соответствующего приказа организовала внесение в автоматизированную систему бухгалтерского учёта учреждения заведомо подложные сведения о том, что на период отпуска подчинённого ей бухгалтера, для исполнения её трудовых обязанностей на эту должность устроена уборщик служебных помещений. Далее, уборщику незаконно, без фактического выполнения трудовых функций бухгалтера, была выплачена зарплата за два месяца. Похищенную сумму уборщик помещений по требованию главного бухгалтера передала ей в виде наличных средств», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Таким образом главбух, по версии силовиков, присвоила себе 76 тыс. рублей.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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