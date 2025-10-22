На Ямале снегоход провалился в полынью: один человек утонул

На Ямале ЧП на воде – двое мужчин выехали на снегоходе на тонкий лед и провалились в полынью. Один из мужчин смог выбраться из воды, а второй нет и утонул. Его тело до сих пор не найдено.

Как сообщает пресс-служба МЧС по ЯНАО, сообщение о трагическом инциденте поступило В ЕДДС Тазовского района. Выживший рассказа, что они провалились в воду в 3-4 километрах от устья реки Среднее Мессо (40 километров северо-западнее п. Тазовский).

Группа «Ямалспас» выехала на поиски тела.

МЧС напоминает: лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустарников. Крайне опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасны полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда. Ледообразование на Ямале только началось, и сейчас выходить на водоемы строго запрещено. Необходимо дождаться официального открытия ледовых переправ, чтобы не рисковать жизнью.

Как ранее писал «Новый День», ямальские спасатели ежедневно получают сообщения о том, что люди выходят на новый непрочный лед, рискуя здоровьем и жизнью. Попавший в ледяную воду человек гибнет практически мгновенно – от шока, переохлаждения и судорог.

Салехард, Елена Васильева

