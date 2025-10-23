Губернатор Ямала Артюхов прямо на совещании признался, что планирует второго ребёнка

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов признался, что его семья планирует второго ребёнка. Об этом он сообщил публично – на заседании совета при президенте РФ по реализации демографической политики.

Председательствующий на мероприятии спикер СовФеда Валентина Матвиенко спросила у главы ЯНАО, который рассказывал о поддержке многодетных семей, как много детей у него самого.

«Дмитрий Андреевич, напомните мне, пожалуйста, вы у нас самый молодой губернатор, сколько у вас детей?», – спросила спикер СФ.

«Сын растёт, но мы работаем над следующими шагами», – ответил Дмитрий Артюхов.

В своём докладе г-н Артюхов акцентировал вниманеи на нескольких мерах поддержки многодетных семей, которые работают в ЯНАО. «В 2010 году каждая восьмая семья на Ямале была многодетной, сейчас – каждая четвёртая. Это хороший показатель. В стране в целом каждая десятая», – начал доклад г-н Артюхов.

В числе работающих мер он назвал дешёвые авиабилеты – стоимость билета для детей из многодетной семьи составляет 2,5 тыс. рублей. Вторая мера – компенсация затрат для многодетных семей на санаторно-курортное лечение раз в два года. Третье – электронный сертификат на 16 тыс. рублей для подготовке к школе. Также губернатор округа презентовал сертификат для молодожёнов, который даёт возможность обследовать репродуктивное здоровье.

Ране губернатор Дмитрий Артюхов рассказывал, что его сына зовут Данил. «Ухожу, когда все ещё спят, прихожу, когда уже все спят», – признавался он, говоря о том, что семья редко видит его. Ребёнок в семье главы ЯНАО родился в конце 2022 года.

Салехард, Наталья Ефремова

