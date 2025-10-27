Для арктического зоопарка на Ямале потребовались новые изыскания

Власти Ямала увеличили субсидию для автономной некоммерческой организации «Арктический парк природы». Структуре дадут 22,4 млн рублей.

Из них 7 млн рублей планируется направить на разработку проектной документации для строительства подъездных дорог к Арктическому парку природы. Ещё 2,5 млн рублей – на разработку эскиза питомника хищных птиц «Ханавэй». И остальные 12,9 млн рублей потратят на «актуализацию инженерных изысканий» для строительство природного парка.

Очередные изыскания потребовались в связи с тем, что «территория претерпела изменения в рамках подготовительных работ», пояснили в пресс-службе правительства Ямала.

АНО «Арктический парк природы» занимается проектом арктического зоопарка. Но на каком он этапе, власти Ямала не сообщают. О нём вообще практически нет никакой информации в открытом доступе, несмотря на то, что миллионы на его создание выделяются стабильно.

«Хотим открыть первый арктический зоопарк. <…> Никаких огромных отапливаемых помещений, одно здание, которое служит и администрацией, и кафе, и магазином сувениров. Животные находятся в естественной среде обитания, грамотно используется рельеф местности», – говорил в 2020 году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в интервью Тасс.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube