Срок завершения стройки школы «Гравитация» в Ноябрьске перенесли на конец 2026 года

Школу в 8 микрорайоне Ноябрьска планируют достроить до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что «Гравитация» (такое название дали учебному заведению) будет готова летом 2026 года. Строит здание компания «Тюменьтел». Сумма контракта на возведение учебного заведения – 5,2 млрд рублей.

«Строительство школы продолжается. Завершено возведение каркаса здания и устройство кровли. Близятся к окончанию работы по закрытию теплого контура здания. Активно ведутся работы по устройству входных групп, воздухозаборных шахт системы вентиляции. Выполняется черновая отделка и монтаж внутренних инженерных систем. Подрядчик планирует завершение строительных работ в школе в 8 микрорайоне до конца 2026 года», – написали в сообществе «Независимый Ноябрьск» в Вк представители департамента строительства округа.

Изначально школу должны были сдать весной 2024 года и стоимость контракта была в два раза ниже.

В августе 2024 года во время ежегодной поездки по территории региона глава ЯНАО Дмитрий Артюхов критиковал подрядчиков за низкий темп возведения здания.

«Тот темп, который сейчас, мне очевидно говорит, что вы не справитесь. Опыт такой с вами, к сожалению, есть. 31 декабря контур весь закрыт, если нет – уходите с объекта и отвечайте за другие задачи. Если готовы взять на себя – сейчас всем жителям Ноябрьска скажите, а мы будем жёстко контролировать», – говорил г-н Артюхов.

Представители застройщика обещали, что исправятся. Но пока сроки завершения стройки постоянно сдвигаются.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

