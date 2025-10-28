Власти Ямала прокомментировали сбои в работе мобильного интернета

Власти Ямала прокомментировали ограничения работы мобильного интернета. По информации департамента информационных технологий и связи ЯНАО, перебои в работе Сети – это федеральное решение и связано оно с мерами безопасности.

«Мы видим значительное количество обращений, связанных с работой мобильного интернета в Салехарде, Новом Уренгое и других муниципальных образованиях. Действительно, в настоящее время на территории округа, как и в большинстве регионов страны, действуют ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры обусловлены федеральными решениями в целях обеспечения безопасности, не зависят от операторов связи и носят превентивный характер», – говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что не могут заранее сообщать об ограничениях.

Салехард, Наталья Ефремова

