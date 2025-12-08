На Ямале смягчают блокировку мобильного интернета после обсуждения с силовиками

На Ямале чиновники и силовики обсуждают ограничения в работе мобильного интернета: если это возможно, то принимается решение ослабить блокировку. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Артюхов во время ежегодной «прямой линии» в ответ на вопрос журналиста. Губернатор подтвердил, что ограничения продиктованы необходимостью защитить округ от диверсий и дронов.

«Беспилотники – это главная угроза, были случаи долёта в Коми, Тюмень. Но должен быть баланс (в работе Интернета – прим.ред.), мы с коллегами из силовых органов отрабатываем проблемы. Где-то видим, что меры чуть избыточны, и удаётся упрощать. Всё требует спокойного разговора, где-то мы перестраховываемся. Это правильно, наши неудобства должны уходить на второй план. Тут ещё наложились ограничения по мессенджерам. Порой сам себя ловлю на мысли: что это не работает – интернет или мессенджер? Пытаешься открыть мессенджер, он не работает, думаешь на Интернет, но сайт открывается», – рассказал губернатор.

Он попросил жителей внимательно относиться к странным событиям и странным соседям, новым арендаторам, например.

Кроме того, г-н Артюхов напомнил, что регион много внимания уделяет безопасности. «Неслучайно мы несколько лет развиваем блок безопасности. Это и пункт досмотра на Карамовском посту, и покрываем наши города камерами видеонаблюдения, чтобы диверсанты понимали, что ответственность будет неминуемо», – сказал глава округа.

Отчасти компенсировать проблемы со связью ямальцам помогает сеть бесплатных точек доступа Wi-Fi «FreeYamal». Сегодня она объединяет порядка 1300 точек доступа, расположенных в соцучреждениях и общественных местах: на городских площадях, автобусных остановках, в больницах, библиотеках, музеях, спортивных комплексах и административных зданиях.

Салехард, Наталья Ефремова

