Новому депутату Заксобрания Щелконогову будут платить зарплату

Новый депутат Заксобрания Ямала Алексей Щелконогов, который перешёл в законодательную власть из исполнительной, будет получать зарплату.

Он, напомним, стал замглавы комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям. Поэтому ЗС включило г-на Щелконогова в список депутатов, которые работают на профессиональной основе, то есть получают зарплату из бюджета.

Ранее г-н Щелконогов занимал пост заместителя директора департамента физкультуры и спорта. Он перешёл в ЗС в октябре, уже после того, как основной состав был сформирован. Ему досталось место ушедшего в Совет Федераци Алексея Ситникова.

Зарплату в ЗС ЯНАО получают также спикер Сергей Ямкин, его заместители Виктор Казарин и Наталия Фиголь, а также Татьяна Бучкова, Анастасия Казанцева, Андрей Кузнецов, Максим Лазарев, Елена Кукушкина, Денис Садовников, Иван Сакал, Эдуард Яунгад.

Салехард, Наталья Ефремова

