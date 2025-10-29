В Ноябрьске силовики задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции

В Ноябрьске задержаны и помещены под стражу три человека, которых подозревают в организации фиктивного тестирования иностранцев. Всего же как сообщают следователи, в схеме участвовали шесть человек. В том числе, сотрудник правоохранительных органов.

«Проведены обыски по месту жительства фигурантов, в офисе паспортно-визового центра и общежитии, где осуществлялась фиктивная регистрация граждан. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия», – рассказал в Следкоме Ямала.

Как полагают следователи, в числе фигурантов – жительница Ноябрьска, её знакомые и сотрудник полиции. Они за деньги способствовали организации незаконного пребывания мигрантов на территории России.

«Фигуранты обеспечили иностранцам положительную сдачу экзамена и выдачу сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ российского законодательства на уровне, необходимом для получения патента», – говорится в пояснении следователей.

Схема работала с 2024 года по 2025 год.

В СК ЯНАО добавили, что в зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием поддельных документов).

Патенты мигрантов, которые получили таким образом свидетельства о знании языка, должны быть аннулированы.

Примечательно, что аналогичная схема действовала в Лабытнанги. Как раз сегодня мы рассказали её подробности: негласный лидер таджикской диаспоры вместе с сотрудником института русского языка из Москвы организовали филиал для тестирования мигрантов на знание русского, истории и законов России. Они нашли экзаменатора, которая работала непосредственно в центре. Женщина подделывала результаты тестов – она предлагала мигрантам заранее выучить ответы на вопросы или просто сама вписывала нужные ответы в бланки.

Все участники данной преступной схемы сначала были осуждены условно со штрафами, но после широкого общественного резонанса получили реальные сроки в колонии.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

