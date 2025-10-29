Прокуратура добилась реального срока для лидера диаспоры в ЯНАО за фиктивные тесты по русскому

Суд Ямала ужесточил наказание для лидера таджикской диаспоры в Лабытнанги Таварова и двух сотрудников центров тестирования мигрантов. Ранее они были осуждены условно за организацию фиктивного тестирования иностранцев. Такое мягкое наказание вызвало сильный резонанс, его заметили в Госдуме, обсуждали в соцсетях, в том числе и культурные деятели. Прокуратура подала апелляцию и добилась реальных сроков за решёткой для участников процесса.

Аргументы обвинения

Главный аргумент, с которым прокуратура обратилась в апелляция – суд первой инстанции вынес приговор каждому фигуранту в отдельности, посчитав, что они не являются преступной группой. А деятельность преступной группы наказывается гораздо серьёзнее. Гособвинителю удалось доказать суду ЯНАО, что все участники схемы действовали согласованно.

Участники схемы

Негласный лидер таджикской диаспоры Хокимшох Таваров был владельцем центра тестирования мигрантов в Лабытнанги. Он арендовал и оснастил помещение, искал нуждающихся в успешной сдаче теста иностранцев, обозначал им, что тестирование стоит 8500 рублей, помогал готовиться к экзаменам и показывал путь в свой центр.

Тесты по русскому, истории РФ и законодательству РФ мигранты сдавали для получения вида на жительства, патента или разрешения на работу. Цена могла быть и ниже, чем та, которую называл г-н Таваров, во всяком случае федеральные рекомендации другие, но лидер диаспоры часть денег оставлял себе, часть отдавал экзаменатору, часть – отравлял в Москву, организатору схемы.

Организатором схемы следствие, прокуратура и апелляционный суд считают Артура Яхьяева, который работал в Москве. Он являлся сотрудником государственного института русского языка. Институт заключал договоры с коммерческими структурами для организации тестирования мигрантов. А те – с субподрядчиками, филиалами в регионах. Яхьяев был партнёром коммерческих структур, он хорошо знал систему, по которой у мигрантов принимают экзамены в регионах. Когда не него вышел лидер диаспоры Таваров, Яхъяев помог ему организовать работу филиала в Лабытнанги и сам от госинститута вошёл в комиссию по принятию экзаменов у ямальских мигрантов. То есть фактически стал курировать ямальский центр тестирования. Иногда он сам принимал экзамены – проверял, как хорошо оплатившие его работу иностранцы говорят на русском.

Непосредственным экзаменатором в лабытнангском центре была Марина Гернер. Она, согласно материалам суда, вписывала в бланки правильные ответы вместо мигрантов. Помогала иностранцам заучивать верные варианты тестов, перезаписывала тестирование, если что-то шло не так. За каждого «успешно сдавшего» тест мигранта она получала по 2 тыс. рублей. Как выяснилось в ходе процесса, большинство экзаменующихся не знали русский язык.

Сема действовала с 1 января 2022 года по 20 апреля 2023 года. За это время, говорится в материалах суда, фиктивные свидетельства о знании русского языка получили около 200 иностранцев.

Наказание

Артуру Яхьяеву назначили наказание в виде четырёх лет в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с принятием у иностранных граждан и лиц без гражданства экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, на срок два года.

Хокимшоху Таварову назначили наказание в виде трёх лет в колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей.

Марину Гернер приговорили к двум годам в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с принятием у иностранных граждан и лиц без гражданства экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, на срок два года.

Лабытнаги, Наталья Ефремова

