На Ямале хотят ужесточить приговор для лидера национальной диаспоры

Дело лидера национальной диаспоры на Ямале могут пересмотреть. Речь идёт об экс-руководителе регионального отделения «Таджикские трудовые мигранты» Хокимшохе Таварове. Суд вынес условный приговор, но прокуратура хочет добиться реального срока, власти Ямала поддерживают такое решение надзорной инстанции. Ранее условный приговор обсуждали даже на федеральном уровне – в Госдуме.

Агентство «Новый День» сообщало, что г-н Таваров занимался легализацией мигрантов в Лабытнанги. Он и ещё два сотрудника Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» вступили в сговор. Специалисты за вознаграждение ставили в документ гостей из-за рубежа отметки об успешном прохождении тестов. Таким образом мигранты получали сертификаты о знании русского языка, истории нашей страны и её законов.

15 июля лидер ЛДПР Леонид Лслуцкий обартил внимание на этот приговор и сообщил что «абсолютно несправедливая ситуация произошла на Ямале, где лидер местной диаспоры получил условный срок за организацию незаконной миграции».

«С ситуацией в ЯНАО будем разбираться: направим соответствующий запрос в Генпрокуратуру РФ, задействуем для контроля местное отделение ЛДПР. Одним словом, добьёмся пересмотра решения местного суда в сторону ужесточения наказания для «крышевателя» нелегалов», – написал в своём канале депутат Слуцкий.

При этом позиция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова – ужесточение миграционной политики. Наведение порядка в этой сфере невозможно без пресечения нарушений и понятных последствий для нарушителей. Напомним, в регионе действуют ограничения для мигрантов. Приезжим работникам нельзя трудиться в сферах медицины, образвания, в гостиницах, сельском хозяйстве, автомастерских, общепите. Исключение сделали для нефтепереработки и строительства.

Салехард, Наталья Ефремова

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