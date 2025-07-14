На Ямале лидер диаспоры организовал коррупционную схему легализации мигрантов

В Лабытнанги лидер национальной диаспоры организовал коррупционную схему легализации трудовых мигрантов. Без сдачи экзаменов на знание языка, истории России и законодательства нашей страны гости из-за рубежа получали сертификаты о прохождении тестов и могли легально работать. Подробности схемы раскрывают Следком и прокуратура ЯНАО.

Преступления, описываемые в деле, относятся к периоду 2022-2023 годов.

«В Лабытнанги два специалиста Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», являющиеся членами региональной экзаменационной комиссии, вступив в сговор с лидером национальной диаспоры, за вознаграждение оказывали незаконное содействие иностранным гражданам и лицам без гражданства в успешной сдаче экзамена с целью получения ими сертификатов, дающих право на проживание и работу на территории РФ», – сообщили в Следкоме Ямала.

Как добавляют в прокуратуре, трое подсудимых организовали в Лабытнанги фиктивный приём экзаменов у мигрантов.

Участники схемы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Два сотрудника госучреждения осуждены условно. Один на два года со штрафом в 200 тыс. рублей. Второй – на три года, со штрафом в 200 тыс. рублей. Им также запрещено в течение двух лет работать в сфере приёма экзаменов у мигрантов.

Лидера национальной диаспоры суд также приговорил к условному сроку (два с половиной года), со штрафом в 200 тыс. рублей.

Полученные с нарушением законодательства сертификаты мигрантам аннулированы.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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