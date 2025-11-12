Ямальский блогер-оленевод прокомментировал историю с поиском медведя возле его чума

Блогер-оленевод Ейко Сэротэтто решил прокомментировать историю с поиском медведя недалеко от чума его родственников, которая случилась ещё в октябре 2025 года. Он написал, что посетил заместителя губернатора, чтобы добиться вылета борта. Правда в видео, которое приложил ямалец, он сам говрит о том, что побывал у Александра Гаврилюка – первого заместителя директора департамента.

Как писало агентство «Новый День», сигнал от тундровиков о появлении белого медведя недалеко от чума поступил 18 октября. Позднее кочевники заявили, что медведь ушёл. Специалисты департамента природных ресурсов ЯНАО на вертолёте спустя три дня обследовали место предполагаемого появления зверя – его следов они не обнаружили.

Как рассказывал источник агентства, специалисты полагают, что сообщение о медведе могло быть ложным, а целью его являлось прибытие вертолёта, на котором можно было бы отправить в больницу одного из кочевников, который почувствовал себя плохо.

Ейко Сэротэтто в своём посте в соцсетях не упоминает о том, что тундровики сообщили об уходе зверя. Наоборот, он пишет, что люди три дня жили в страхе.

«Совсем недавно к моему стойбищу приходил белый медведь. Первое, что мы сделали, позвонили в ЕДДС. И попали в ловушку бездействия. Нам ответили и как я понял дали понять – «Вылетим, только если медведь кого-то ранит или разорвет чум». Представьте себе эту логику. Помощь придёт не для того, чтобы предотвратить трагедию, а лишь чтобы зафиксировать её свершившейся. <…> Три дня ждали. Три дня мои родные были в осаде, не зная, вернётся ли голодный хищник. <…> Отчаявшись, мне пришлось идти на личный приём в вотчину заместителя Губернатора ЯНАО, к руководителю департамента природных ресурсов. Только после этого «визита вежливости», этого унизительного «хода с поклоном», был поднят борт. Не для спасения людей, а, как я понял, для отчёта», – написал г-н Сэротэтто.

Ямальский район, Наталья Ефремова

