На рынке «Дары Ямала» в Салехарде хотят открыть этаж с сувенирами

На втором этаже рынка «Дары Ямала» в Салехарде хотят продавать сувениры. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в рамках «прямого эфира» накануне. В здании, напомним, сейчас идёт ремонт.

«Сейчас ведутся работы на втором этаже, чтобы его специализация была не на продуктах питания, а больше на сувениры, одежду. Это то, что человек, турист, может купить себе на память. Но опять же, это сделано здесь, на Ямале. Ремонтные работы стали возможны благодаря поддержке окружного правительства. Думаю, мы к весне эти работ завершим», – сказал г-н Титовский.

Ремонт проводит фирма «Ремстрой» из Москвы за 15 млн рублей.

На первом этаже рынка продаются продукты – варенье, рыба, колбасы, чай местного производства.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube