В Салехарде отремонтируют рынок «Дары Ямала»

Рынок «Дары Ямала» в Салехарде отремонтируют – там хотят запустить второй этаж для расширения торговых площадей. Об этом сообщается в документах закупки муниципального предприятия «Полярный круг», которое управляет рынком.
Как пишут представители предприятия, открытие второго этажа «привлечёт в качестве нанимателей местных товаропроизводителей промышленных товаров (одежды, сувенирной продукции и т.п.) из субъектов малого и среднего предпринимательства».
На ремонт планируется направить 15 млн рублей.
Работы нужно закончить до 20 декабря 2025 года. Подрядчика сейчас ищут.
Салехард, Наталья Ефремова
