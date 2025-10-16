российское информационное агентство 18+

Четверг, 16 октября 2025, 11:08 мск

В Салехарде отремонтируют рынок «Дары Ямала»

Рынок «Дары Ямала» в Салехарде отремонтируют – там хотят запустить второй этаж для расширения торговых площадей. Об этом сообщается в документах закупки муниципального предприятия «Полярный круг», которое управляет рынком.

Как пишут представители предприятия, открытие второго этажа «привлечёт в качестве нанимателей местных товаропроизводителей промышленных товаров (одежды, сувенирной продукции и т.п.) из субъектов малого и среднего предпринимательства».

На ремонт планируется направить 15 млн рублей.

Работы нужно закончить до 20 декабря 2025 года. Подрядчика сейчас ищут.

Салехард, Наталья Ефремова

