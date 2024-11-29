Глава департамента АПК объяснил пропажу фермерского островка с рынка «Дары Ямала»

Глава департамента АПК ЯНАО Андрей Рубашин объяснил пропажу фермерского островка с крытого рынка «Дары Ямала» в Салехарде. По его словам, один из бизнесменов, которые арендовали это место, решил открыть свой магазин. Поэтому сейчас необходимо перестроить торговую точку.

«Идёт переформатирование фермерского островка на рынке «Дары Ямала». Работали два предпринимателя. Их коммерческие интересы привели к тому, что один из них открывает свою торговую точку, а второй продолжает деятельность на тех площадях, которые за ним закреплены на праве аренды на рынке. Сейчас период реорганизации данной торговой точки. Могу сказать, что несмотря на все эти движения и на внутренние отношения предпринимателей жители округа будут обеспечены сельскохозяйственной продукцией глубокой переработки на «Дарах Ямала» в широком ассортименте. Будут представлены как производители восточной части, так и западной», – сообщил г-н Рубашин.

О том, что островок расформирован, сообщил активист Ейко Сэротэтто осенью 2024 года. У него на странице развернулась дискуссия о том, что предприниматель, который предоставляет полки местным производителям в этом проекте, взял господдрежку, но не справился с реализацией идеи. Речь идёт о компании ООО «Ямалец» Андрея Колесникова. Он выступил оператором фермерского островка.

«Формат позволил ему объединить 20 локальных сельхозтоваропроизводителей, которые представили рыбную и мясную продукцию, а также полуфабрикаты, варенья и деликатесы ямальской кухни», – говорилось на сайте департамента экономики ЯНАО.

Тогда в ответ на претензии г-на Сэротэтто на странице департамента АПК в соцсетях появилось заявление о том, что оленевод-блогер опубликовал «ложь». Пустые прилавки там объяснили «санитарным днём».

Салехард, Наталья Ефремова

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