Район Тарко-Сале покупает светящийся чум за миллион рублей

Территории в Пуровском районе продолжают закупать новогодние украшения.

Микрорайон Пуровск в Тарко-Сале потратит 1 млн рублей на новогоднюю конструкцию «чум».

«Изделие пирамидальной формы, изготовленное из силового каркаса и обтянутого светодиодными нитями. На изделии размещены два пояса орнамента с символикой Ямало-Ненецкого автономного округа и световая надпись «Пуровск». Конструкция обшита мишурным ковром с металлической сердцевиной, устойчивым к выгоранию на солнце. На конструкции располагается световая надпись «ПУРОВСК», – говорится в техзадании.

Такой чум в Тарко-Сале привезёт ИП Баженов Михаил из Тюмени. Он же за 650 тыс. рублей доставит в деревню Харампур арку и ёлочные шары.

Село Халясавей за 900 тыс. рублей приобретает 20 световых консолей для украшения опор освещения и светящуюся карету. Консоли стоят в районе 20-22 тыс. рублей за штуку. Карета обойдётся бюджету в 460 тыс. рублей.

Пуровский район, Наталья Ефремова

