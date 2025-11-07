Деревня в Пуровском районе Ямала закупает новогодние украшения на 650 тыс. рублей

В деревню Харампур Пуровского района Ямала закупают новогоднюю арку, шары-фигуры и ёлочные украшения на 650 тыс. рублей. Имя поставщика пока не названо, но аукцион уже состоялся.

Чиновникам нужна одна новогодняя светодиодная арка, два больших стеклопластиковых ёлочных шара и несколько комплектов шаров на ёлку.

Ранее прокуратура отменила закупку неоновых цифр для села Красноселькуп (максимальная сумма контракта – 4,32 млн рублей). Сотрудники надзорного ведомства посчитали, что у отдалённой территории есь более насущные проблемы, которые также нуждаются в финансировании, например, ветхое жильё.

Пуровский район, Наталья Ефремова

