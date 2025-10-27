Прокуратура не дала ямальскому селу потратить 4 млн на неоновые цифры

Ямальская прокуратура не дала администрации села Красноселькуп потратить 4,2 млн рублей на неоновые цифры.

Напомним, что РИА «Новый День» первым обнаружило закупку на официальном сайте госзакупок. Заказчику (управление жизнеобеспечения села Красноселькуп) были нужны шесть цифр на подиуме из матовой нержавеющей стали. Очевидно, чиновники предполагали закупить цифры наступающего года (2026) и ещё две цифры на ближайшие два года вперёд (цифры 7 и 8). По периметру цифр на лицевой поверхности установлен гибкий неон постоянного свечения. Цена одной цифры – 702 тысячи рублей.

Доставить цифры нужно было до 1 декабря 2025 года.

Как сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, прокуратура Красноселькупского района по поручению прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Коноша провела проверку по сообщениям в СМИ. Закупка была успешно найдена. Между тем, как отметили в надзорном ведомстве, в Красноселькупском районе имеется ряд иных значимых проблемных вопросов местного значения, такие как расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, выплата задолженности по заработной плате.

В связи с чем прокурором района начальнику руководителя управления администрации района объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В настоящее время закупочные процедуры отменены, денежные средства из бюджета на эти цели потрачены не будут.

Красноселькупский район, Елена Васильева

