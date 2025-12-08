Губернатор Артюхов рассказал о своём отношении к большим расходам на украшения

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов высказал своё отношение к тому, что главы продолжают покупать украшения, заказывать «звёзд» и арт-объекты за бюджетный счёт. Отвечая на вопрос журналиста на «прямой линии», он отметил, что видит дискуссии об этом среди населения перед праздниками (например, перед прошедшими юбилеями городов) и новым годом. Однако, по словам главы округа, праздники нужны людям, они объединяют. А яркие украшения и иллюминация дарят хорошее настроение.

«Мы договорились, что юбилейные события проведём на высоком уровне. Все наши жители видели «звёзд» приезжих, которые собрали абсолютные рекорды народных праздников. Праздники нужны, они объединяют нас, в том числе в тяжёлую минуту. Но должен быть здравый смысл. Артисты – Полина Гагарина и «Ума Турман» – выступали с нашими детьми на сцене. Спасибо артистам, что они отозвались. Договорились с главами, что это всегда будет частью наших встречных требований», – рассказал г-н Артюхов во время «прямой линии».

«Периодически возникает дискуссия по подготовке к новому году. Я тут тоже не сторонник того, чтобы всё запретить. Наши ледовые городки могут до 8 марта стоять. Украшения, иллюминация в тёмные северные ночи даёт настроение. Можно в уныние впасть, когда солнце появляется на 1,5 часа на горизонте. Дети должны чувствовать праздник», – рассудил чиновник.

В самом конце – он добавил: «На самые резонансные случаи мы реагируем». Но, к сожалению, не пояснил, что имел в виду.

При этом в числе последних отменённых закупок – аукцион Красноселькупского района на закупку светящихся цифр. Правда, отменила его прокуратура.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube