На Ямале в рыбном цеху нашли запрещенную краснокнижную рыбу

С Ямала второй день поступают новости о нарушениях, вскрытых в цехах по производству рыбной продукции. Так, накануне СОБР обнаружил производству консервов без маркировки.

Сегодня СКР по ЯНАО отчитался о том, что в Приуральском районе начальник цеха подозревается в незаконном приобретении и хранении краснокнижной рыбы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Аксарке подозреваемая незаконно приобрела сибирского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, которого хранила в морозильной камере цеха муниципального предприятия. 1 ноября 2025 года данный факт был выявлен. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

Салехард, Елена Васильева

