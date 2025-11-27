российское информационное агентство 18+

Ямал выпускает облигации, чтобы занять 36 млрд

Департамент финансов ЯНАО опубликовал на профильном сайте решение об эмиссии гособлигаций на 36 млрд рублей.

Всего будет выпущено 36 млн облигаций номиналом в 1 тысячу рублей, дата размещения – 2 декабря 2025 года, дата погашения – 1 декабря 2028 года. Генеральным агентом по размещению облигаций выступает АО «Газпромбанк».

Согласно бюджету ЯНАО, заимствование необходимо для финансирования социальных и инфраструктурных проектов.

Ранее «Новый День» писал о том, как депутаты приняли бюджет на 2026-2028 годы. По словам представителей департамента финансов ЯНАО, годы округу предстоят не самые простые – в том числе виноваты факторы охлаждения российской экономики, падение сборов по нефтегазовым налогам и санкции.

Салехард, Елена Васильева

