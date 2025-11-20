Глава Депфина Ямала Свинцова заявила о жёсткой экономии бюджета

Депутаты Ямала приняли бюджет округа на 2026 год и два последующих года. Решение одобрено большинством голосов, за документ отказалась голосовать лишь представитель КПРФ Елена Кукушкина. Она объяснила это тем, что деньги идут на направления, которые не являются социальными. В том числе, она раскритиковала поддержку туризма в условиях дефицита бюджета.

Условия принятия бюджета

Перед докладом о проекте бюджета депутаты заслушали заместителя губернатора ЯНАО по экономике Александра Калинина. Он рассказал о том, в каких условиях принимается документ. Основные факторы – охлаждение экономики и санкционное давление.

«Слабая динамика промышленного производства в ЯНАО сложилась за счёт сокращения добычи природного газа на 5% за январь-сентябрь. Объём инвестиций к концу 2025 года сократится почти на 20%. На потребительском рынке активность сохраняется за счёт сектора платных услуг. Объём розницы сократился на 1% после периода повышенной потребительской активности в 2023-2024 году», – рассказал чиновник.

Он уточнил, что инфляция составила 7,5%.

При этом ямальцы могли почувствовать себя беднее. «В условиях повышенной инфляционной составляющей реальные среднедушевые доходы населения в первом полугодии немного сократились на 0,8%», – пояснил г-н Калинин.

В перспективе прорыва не ожидается. «Нас ожидает невысокая динамика прироста добычи газа. Рассчитываем на то, что может себя показать рынок сжиженного природного газа, как только логистические сложности будут преодолены», – неопределённо высказался член правительства округа.

Доклад замгубернатора Свинцовой

По словам главы Депфина ЯНАО Альбины Свинцовой, власти внесли в бюджет только самые важные расходы: «Формирование расходов бюджета проходило в условиях жёсткой финансовой экономии и чёткой приоретизации расходов. Ситуация требует повышения финансовой и бюджетной дисциплины».

Основными источниками доходов останутся налоги – на прибыль и имущество организаций, а также НДФЛ, которые в совокупности обеспечивают около 90% доходов бюджета. Главными налогоплательщиками остаются «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», «Газпромнефть».

«В бюджетной системе Ямала неэффективных расходов быть не должно»,– пообещала заместитель губернатора.

Всего же расходы окружного бюджета составят в 2026 году 408 миллиардов. Подробно агентство «Новый День» про параметры бюджета уже рассказывало. Отметим ещё некоторые цифры, которые назвала г-жа Свинцова сегодня.

«В проекте бюджета более 2 млрд рублей дополнительно предусмотрено на ввод минимального размера оплаты труда, который с 1 января 2026 года составит более 70 тыс. рублей», – расказала чиновница.

В числе трат на медицину – строительство и капремонт 68 объектов здравоохранения, покупка 4 тыс. единиц оборудования, а также региональные проекты по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для врачей на Ямале приобретут 500 планшетов.

В числе расходов на образование в 2026 году – деньги на строительство 10 школ и ремонт 51 школы. А также на строительство 5 и ремонт 48 детсадов. «Со следующего года система общего образования перейдёт на работу на основе матричной модели», – анонсировала Альбина Свинцова. Очевидно, подробнее должна была рассказать об этой новации глава Депобра Зоя Чернышева. Она упоминала в рамках своей пресс-конференции такую формулировку, однако целостного представления пока не сложилось.

Деньги бюджета Ямала также, как и в прошлые периоды, пойдут и на восстановление Волновахи.

На 46% в 2026 году по сравнению с текущим годом вырастет финансирование физкультуры и спорта (общая сумма на год – 7 млрд рублей). «Одним из главных событий станет ввод в эксплуатацию «Ямал Арены» в Салехарде. Это значимый объект для всего Ямала. Он станет главным спорткомплексом в российской Арктике для проведения российских и международных соревнований», – обещала замгубернатора.

Расходы на культуру также вырастут и составят почти 7 млрд рублей. Их направят на строительство и модернизацию объектов искусства, в том числе «Арт-центр Газ» и «Центр развития Арктики» в Салехарде.

Вырастут и траты и на молодёжную политику. На 2026 год заложено около 2 млрд рублей. В том числе за счёт бюджетных денег откроются ещё три арт-резиденции – в Муравленко, Губкинском, Надыме.

Критика Кукушкиной

После доклада замгубернатора слово взяла депутат-коммунист Елена Кукушкина. Она сообщила, что не поддержит документ.

«Нет денег на многие социальные вещи. Не стало денег на выплату после 15 отработанных лет для пенсионеров, который выйдут на пенсию в 2026 году. Она будет выплачиваться тем, кто отработал 25 и 30 лет (женщины и мужчины соответственно). При этом мы оставляем трёхдневное голосование на выборах, хотя это требует огромные расходы по сравнению с однодневным голосованием. Я вносила закон о детях войны. Там нужно было ещё несколько лет назад всего 30 млн рублей. Сейчас уже меньше, уходит это поколение. Но идёт отказ. Коллеги, вы уверены, что в этих геополитических условиях нам необходимы домики для туристов? И миллиардные вложения в турбизнес? Да, хотели развивать, была необходимость, но время поменялось», – заявила г-жа Кукушкина.

«Мы собираемся потратить 50 млн рублей на исследование социальной напряжённости жителей округа. Зачем? Социальная напряжённость есть», – уверила депутат.

Она также обратила внимание на проблему медленного движения очереди по предоставлению квартир представителям КМНС. В 2026 году на это заложено всего 27 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

