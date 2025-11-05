Пессимистичный бюджет Ямала-2026 содержит траты на туризм и сроительство дорог

Власти Ямала опубликовали проект бюджета на 2026 год и два последующих года. Приводим интересные данные и общие показатели этого документа.

Ожидания

В 2026 году автономия планирует получить 355 млрд рублей доходов и потратить 408 млрд рублей. То есть дефицит составит 52,9 млрд рублей – нехватка больше, чем планировалось год назад. Дефицит чиновники намерены покрывать также, как и в этом году: с помощью выпуска облигаций. В 2026 году таким образом планируется пополнить казну на 47 млрд рублей.

В целом, если заглянуть назад, то можно отметить, что прогнозы осени 2024 года оказались слишком радужными. На деле, например, цены на газ стали ниже. Год назад ждали, что в 2025 г. за тысячу кубометров газа будут платить как минимум 256,6 долларов. В итоге же цена сложилась на уровне 241,3 доллар. Теперь, в свежем прогнозе ямальских аналитиков, на 2026 год ожидания ещё хуже: по консервативному сценарию тысяча кубометров газа будет стоить всего 178 долларов.

Прирост добычи газа будет незначительным – из-за санкций. Новые направления поставок развиваются не так быстро.

Добычу нефти планируется наращивать за счёт бурения новых эксплуатационных скважин, повышения эффективности геолого‑технических мероприятий, вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов.

Примечательно, что бюджет ЯНАО на три года свёрстан с учётом строительства моста через Обь между городами Лабытнанги и Салехард. Власти Ямала надеются, что наибольший объём капвложений по проекту придётся на 2027 год. Ранее в правительстве РФ агентству «Новый День» сообщали о планах начать возведение мостового перехода через Обь (часть СШХ) в конце 2025 года, однако уже ноябрь, и никакой стройки не ведётся.

Расходы бюджета

Образование

В 2026 году на эту сферу уйдёт, по прогнозам финансистов, 59 млрд рублей.

В том числе на обеспечение дошкольного образования – 9,5 млрд рублей. В 2026 году, по данным документов ЯНАО, в детский сад будут ходить 34 500 воспитанников.

Школьников больше – 82 194 человека. На обеспечение их образованием потратят 21,2 млрд рублей.

В колледжах и техникумах будут учиться 8 935 обучающихся. На это из бюджета потратят 4,3 млрд рублей.

На молодёжную политику, как отдельную сферу, запланировано 1,8 млрд рублей.

Культура

Всего на культуру хотят направить 6,6 млрд рублей. В том числе 1,6 млрд рублей – расходы на библиотечное обслуживание населения, музеи, культурно-зрелищные мероприятия, развитие народных художественных ремёсел.

Отдельно прописано финансирование арт-центра «Газ» в Новом Уренгое – 114 млн рублей.

Здравоохранение

Всего на 2026 год по этому разделу запланировано 45 млрд рублей. Здесь учтены 119 млн рублей на подарки беременным женщинам и 183 млн рублей – на подарки «Малышу Ямала».

Соцполитика

Расходы по этому направлению составят 54 млрд рублей.

В том числе 233 млн рублей хотят потратить на проект «Старшее поколение» – внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

На поддержку семей с детьми (в том числе пособия и региональный маткапитал) запланировали почти 10 млрд рублей.

Ещё 20 млрд рублей уйдут на предоставление пособий отдельным категориям граждан, в том числе пенсионерам, ветеранам, инвалидам и малоимущим гражданам.

СМИ и выборы

В 2026 году вырастет финансирование АНО «Ямал Медиа». Для неё запланировали 2,7 млрд рублей.

На проведение выборов депутатов госдумы хотят потратить 116 млн рублей. Это меньше, чем тратили на выборы депутатов Заксобрания ЯНАО в текущем году. Кстати, на содержание депутатов Госдумы и их помощников тратится 13,1 млн рублей в год (сейчас одномандатником от округа является Дмитрий Погорелый). На членов Совета Федерации – 14,4 тыс. рублей в год (сейчас это Алексей Ситников и Владимир Пушкарёв).

Спорт

В целом в 2026 году на физкультуру и спорт планируют направить 1,1 млрд рублей.

Из интересных расходов по этому разделу – 69 млн рублей власти Ямала дадут некоммерческой организации «Факел Ямал».

Ещё 4 млн рублей потратят на организацию зоны для игр в падел-теннис. Идею высказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «честного маршрута». Он поручил подчинённым запланировать арену для этого вида спорта в галерее «Уренгой», которая сейчас строится. На это ли пойдут 4 млн рублей или на другую площадку – неясно.

Безопасность

В целом на госпрограмму «Безопасный регион» на 2026 год планируется потратить 4,6 млрд рублей. Из них 2,6 млрд рублей пойдёт на содержание противопожарной службы, в том числе на доукомплектование спецтехникой.

Ещё 1,7 млрд рублей израсходуют на содержание аварийно-спасательной службы округа, в том числе на приобретение специализированного оборудования.

Кроме того, 135 млн рублей направят на приобретение и установку камер для развития городского видеонаблюдения, установку систем видеонаблюдения с функцией инфракрасной съёмки для обеспечения круглосуточного мониторинга транспортных средств на въездах в города автономного округа.

Сельское хозяйство

Всего в 2026 году сфера АПК получит 4,7 млрд рублей.

Окружное правительство запланировало незначительно нарастить объёмы производства оленины за счёт ввода новых перерабатывающих комплексов. «В 2025 году за счёт дополнительных бюджетных ассигнований по округу планируется нарастить объём заготовки мяса до 3 500 тонн в убойном весе (факт 2024 года – 3 281 тонна), в 2026-2028 – до 3 600 тонн», – говорится в прогнозе властей.

В 2026 году на поддержку оленеводства потратят 1,6 млрд рублей. Почти такую же крупную сумму в качестве помощи получат и рыбаки – на рыболовство запланировано 1,3 млрд рублей.

Транспорт

Это направление в 2026 году потребует – 9,7 млрд бюджетных рублей.

Власти Ямала планируют направить 2,4 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета 275 млн рублей) на обеспечение исполнения условий концессионного соглашения по строительству нового аэропорта Салехарда.

Ещё более миллиарда рублей пойдёт на покрытие расходов авиакомпании, которая летает по межмуниципальным маршрутам по льготным тарифам.

И 2,8 млрд рублей – перевозчику, который летает на межрегиональных маршрутах (традиционно основную сумму получает АТК «Ямал»).

На льготные билеты для многодетных потратят 143 млн рублей.

Дороги

На ремонт и строительство дорог в следующем году направят 31,5 млрд рублей.

Довольно крупные суммы пойдут на камеры слежения за нарушителями на дорогах:

– 68,6 млн рублей на обустройство дорог стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД,

– 197 млн рублей на функционирование автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Снова большой транш – 1,3 млрд рублей – направят на исполнение условий концессионного соглашения по возведению платной дороги до курорта Рай-Из.

Ещё 900 млн рублей запланировали на восстановление объектов инфраструктуры, нуждающихся в восстановлении. Возможно, речь идёт о подшефном регионе в ДНР.

Наука

В 2026 году на эту сферу намерены израсходовать 533 млн рублей. Из них 233 млн рублей получит «Научный центр изучения Арктики».

Туризм

Несмотря на негативные прогнозы по поступлениям в бюджет, Ямал будет много тратить на туристические проекты.

В составе расходов – 424 млн рублей на создание и запуск рекреационного комплекса «Харбейский», обслуживание сети горных приютов и санитарных модулей на Полярном Урале.

Также 3,3 млрд рублей (из них за счёт средств казначейского инфраструктурного кредита из федерального бюджета – 784 млн рублей) – на концессионное соглашение по созданию туркомплекса Рай-Из.

Ещё более 3,6 млрд рублей на туркомплекс направят по другой программе – для создания инженерной и обеспечивающей инфраструктуры (часть – за счёт казначейского инфраструктурного кредита из федерального бюджета).

Чиновники и депутаты

Довольно много бюджетных средств расходуется на содержание административных зданий и чиновников в целом. Так, в 2026 году 3,8 млрд рублей потратят на материально-техническое обеспечение деятельности органов госвласти, эксплуатацию зданий, транспортное обеспечение, гостиничное, административное и бытовое обеспечение официальных мероприятий, обслуживание делегаций. Это без учёта зарплат чиновников и депутатов. Для них в бюджете есть отдельная строка. Так, только на зарплаты губернатора Дмитрия Артюхова и его замов направят 321 млн рублей. Только депутаты Заксобрания обойдутся в 194 млн рублей.

Жилищное хозяйство

На эту сферу предусмотрено 19,7 млрд рублей. Почти 14 млрд рублей из указанной суммы – формирование жилищного фонда и арендного жилищного фонда.

Коммунальное хозяйство

В целом на это направление запланировали 46,8 млрд рублей. Сюда войдут расходы на строительство сетей, капремонт сетей. А также субсидия для регоператора ТКО – 25 млн рублей.

Комментарий правительства

Как отметили в правительстве, бюджет верстали, учитывая самый «пессимистичный сценарий развития налоговой политики в стране и регионе». А также предусматривая минимально возможные доходы от предприятия ТЭК.

«Несмотря на сложности, мы гарантируем выполнение всех социальных обязательств. Бюджет ЯНАО остается бюджетом развития. Прогнозируемый дефицит соответствует требованиям Бюджетного кодекса. Государственный долг автономного округа остается на экономически безопасном уровне и не повлияет на качество жизни ямальцев и темпы развития Ямала», – отметила заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова, которую цитирую в пресс-службе.

Салехард, Наталья Ефремова

