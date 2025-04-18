На Ямале сдвигают сроки строительства платной дороги до курорта Рай-Из

На Ямале начали строить платную дорогу до туристического комплекса Рай-Из. Финансирует стройку «Газпромбанк», который и сообщил о начале стадии возведения трассы.

Дорогу строят на условиях концессии – инвестору вернут затраты из бюджета. Инвестором выступает компания «Полярная магистраль» (соучредители – «Газпромбанк» и «Ямалтрансстрой»).

Окончание работ по строительству автодороги планируется к июлю 2027 года, говорится в свежем сообщении банка. Ранее влсти указывали, что дорога будет готова в 2026 году.

Общая протяжённость участка дороги к горнолыжному курорту «Рай-Из» – 19,5 км. Капзатраты на строительство, по предварительным оценкам, составят 11,8 млрд рублей. На дороге будет 14 мостов, включая мост через реку Собь.

Проезд по трассе будет платным для грузовиков.

«Газпромбанк» финансирует стройку и самого горнолыжного курорта Рай-Из (там тоже концессионер и затраты возмещаются государством).

«Ожидается, что через три года на севере горного массива Рай-Из появятся горнолыжные трассы протяжённостью 12 км, оснащённые подвесными канатными дорогами, новые гостиницы на 320 номеров, спа-комплекс, спортивные школы, широкий спектр досуговых объектов (отдельный банный комплекс, верёвочный парк и пр)», – сообщает «Газпромбанк».

Приуральский район, Наталья Ефремова

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