Газпромбанк финансирует горнолыжный комплекс Рай-Из и платную дорогу до него

Завершён проект платной дороги до планируемого горнолыжного комплекса Рай-Из на Ямале. Госэкспертиза выдала положительное заключение на трассу п. Харп – Горнолыжный центр – Международная арктическая станция «Снежинка».

Как сообщили в правительстве ЯНАО, проектирование выполнили в рамках концессии. Концессионером выступает компания ООО «Полярная магистраль» (соучредители на текущий момент – «ГПБ-Инфраструктурный Холдинг» и «Дорожное строительство»). Газпромбанк финансирует проект. Учредителем «Дорожного строительства» является фирма известного строителя Игоря Нака «Ямалтрансстрой».

«Достигнута важная веха – одобрена проектная документация, что позволит в ближайшие месяцы начать крупномасштабную строительную фазу. Поддержка банком способствует повышению кредитного и инвестиционного качества проекта. В ближайшие годы в окрестностях плато «Рай-Из» планируется возвести 19 километров автодорог с 14-ю мостами разной степени протяжённости, и это в зоне вечной мерзлоты», – отметил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, которого цитируют в пресс-службе правительства Ямала.

Напомним, сам горнолыжный комплекс тоже финансирует «Газпромбанк».

Важно отметить, что часть денег за строительство дороги бюджет Ямала вернёт. Компания «Полярная магистраль» согласилась строить трассу за 10 млрд 535 млн рублей.

Дорога будет платной для грузовых автомобилей.

Салехард, Приуральский район, Наталья Ефремова

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