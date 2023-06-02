Власти Ямала согласились построить дорогу за 10,5 млрд до новой горнолыжки

Дорогу до нового горнолыжного комплекса на Ямале инвестор построит за 10 млрд 530 млн рублей. Это немного дешевле, чем власти были готовы компенсировать изначально. Строительством займётся компания ООО «Полярная магистраль». Она стала единственным участником концессионного конкурса, который проводило правительство ЯНАО.

В документах правительства округа сообщается, что региональные власти принимают предложение компании «Полярная магистраль». Эта же фирма после строительства будет эксплуатировать трассу п. Харп – Горнолыжный центр. Дорога, кстати, будет платной для грузовиков. Её протяжённость – около 19,33 км.

Напоминаем, после строительства дороги власти Ямала вернут инвестору вложения.

Трассу нужно построть не позднее 2,5 лет с даты заключения концессионного соглашения.

Сам горнолыжный комплекс Рай-Из пока тоже не построен. Его также планируют возвести на условиях концессии – то есть с возвратом вложенных денег инвестору.

Салехард, Наталья Ефремова

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