Платную дорогу до горнолыжного комплекса Рай-Из захотела строить компания, связанная с Наком

Платную дорогу до горнолыжного курорта Рай-Из на Ямале пожелала строить только одна компания, созданная месяц назад. Это компания ООО «Полярная магистраль». Об этом сообщается в документах концессионного конкурса.

Если изучить состав учредителей фирмы, то становится ясно, что она аффилирована с двумя крупными игроками – «Газпромбанк» и «Ямалтрансстрой».

Согласно выписке «Сэлдон. Базис», предприятие «Полярная магистраль» зарегистрировано 24 января 2023 года. Компанией напополам владеют ООО Дорожное строительство», и ООО «Инфраструктура ГЧП». Учредитель первой компании – «Ямалтрансстрой» (гендиректор Игорь Нак). Основной владелец второй – компания «Финроект». А вот сам «Финпроект» принадлежит «Газпромбанку».

Пока что не опубликовано предложение инвестора и решение правительства Ямала о том, будет ли заключено с компанией концессионное соглашение.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», дорога до нового горнолыжного комплекса Рай-Из на Ямале будет платной для грузовых автомобилей. Речь идёт об участке посёлок Харп – горнолыжный комплекс.

Согласно документам, чиновники готовы компенсировать из бюджета 10,6 млрд рублей тому, кто возведёт и будет обслуживать трассу.

Салехард, Юлия Фролова

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