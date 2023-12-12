Платную дорогу до планируемого курорта Рай-Из построят в 2026 году

Власти Ямала сообщили о заключении концессионного соглашения с компанией, которая будет строить платную дорогу от посёлка Харп до курорта Рай-Из. После окончания строительства власти вернут инвестору деньги. Компания «Полярная магистраль» согласилась строить трассу за 10 млрд 535 млн рублей.

Компания полностью возьмёт на себя проектирование, строительство и дальнейшее обслуживание дороги.

В правительстве отмечают, что это совместная проектная компания, входящая в контур Газпромбанка ООО «ИГЧП» и ООО «Дорожное строительство». Ранее агентство «Новый День» сообщало, что, согласно базе данных «Сэлдон.Базис», фирма «Дорожное строительство» учреждена известным на Ямале предприятием «Ямалтрансстрой».

Дорога также будет идти до научного центра «Снежинка». Полностью завершить работы планируют в 2026 году.

«Мы системно готовимся в округе к росту туристического потока. До конца года заключим концессионное соглашение на масштабную реконструкцию аэропорта в Салехарде. Планируем строительство арендного жилья для персонала туристических объектов в п. Харп. Создание автомобильной дороги позволит не только обеспечить доступность до главной точки притяжения кластера – туристического комплекса Рай-Из, но и до международной арктической станции «Снежинка» – федерального проекта, реализуемого Московским физико-техническим университетом», – сказал первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин.

Салехард, Наталья Ефремова

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