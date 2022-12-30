Проезд по новой дороге до горнолыжки Рай-Из на Ямале будет платным для грузовиков

Дорога до нового горнолыжного комплекса Рай-Из на Ямале будет платной для грузовых автомобилей. Её построит инвестор на условиях концессии – из бюджета Ямала ему возместят расходы. Речь идет об участке посёлок Харп-горнолыжный комплекс.

Правительство округа 30 декабря опубликовало конкурсную документацию для поиска партнёра-инвестора для строительства дороги. Начался сбор заявок, в конце февраля чиновники озвучат имена участников. После этого начнётся второй этап конкурса – желающие возвести дорогу будут представлять свои предложения.

Согласно документам, чиновники готовы компенсировать из бюджета 10,6 млрд рублей тому, кто возведёт и будет обслуживать трассу. В ходе конкурса эта сумма может быть снижена. Ранее в пресс-службе правительства уточняли, что на строительство дороги также планируется привлечь федеральное финансирование.

В документации конкурса говорится, что проезд по новой трассе будет платным. Деньги за проезд будут поступать правительству Ямала. Согласно таблице, платить будут тяжёлые грузовики (начиная с 20-тонных грузовиков), а мотоциклы, легковушки и пассажирский транспорт поедет по дороге бесплатно.

Инвестор должен будет построить дорогу не позднее 2,5 лет с даты заключения концессионного соглашения.

«Автомобильная дорога по окончании строительства является автомобильной дорогой IV категории общей протяженностью не менее 19,33 км с асфальтобетонным покрытием, общее количество мостовых переходов в количестве не менее 6 (шести) штук», – говорится в документах. Трасса будет двухполосной.

Напомним, сам горнолыжный комплекс, к которому поведёт дорога, будет также построен на условиях концессии. Инвестор – консорциум ООО «ИФР-Харп». В него входит Газпромбанк, УК СТК «Шерегеш» и AZIMUT Hotels.

Салехард, Юлия Фролова

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