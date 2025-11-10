В ближайшие три года власти Ямала попытаются достроить свой административный долгострой

Власти Ямала опубликовали программу строительства и реконструкции социальных, коммунальных и административных объектов на ближайшие три года. Бюджет на 2026 год – 40,4 млрд рублей. Общий объём – 157 млрд рублей.

Губернатор Дмитрий Артюхов несколько раз заявил, что предстоящие годы будут непростыми и бюджетные траты будут направлены, в основном, на завершение действующих строек. Напомним, в бюджете на следующий год планируется дефицит в 53 млрд рублей. «Нужно более рачительно подходить к приоритетам. У Ямала хороший темп развития, но приходит время, когда нужно будет тратить более внимательно», – говорил глава округа.

Агентство «Новый День» изучило адресно-инвестиционную программу. Смотрим, на что чиновники готовы потратить деньги в условиях дефицита бюджета.

Чиновничий долгострой

Завершить строительство новых зданий для чиновников правительства Ямала в этом году не вышло. Речь идёт о зданиях-близнецах рядом с действующей администрацией округа на берегу Шайтанки (ныне Преображенки). Как говорится в контракте властей с компанией «Вис», на 2025 год выделено только 25 млн рублей. Ещё 5,5 млрд рублей планируется направить подрядчику в 2026 и 2027 годах.

Чиновники также намерены достроить себе тёплый стояночный бокс с мойкой автомобилей почти за 3 млрд рублей. Его также уже очень давно (порядка 14 лет) возводит компания «Вис».

Набережная в Салехарде

Не оставляют чиновники и планов достроить набережную в Салехарде. На ближайшие два года на эти цели запланировали 2,7 млрд рублей.

Образование

Выросла сумма, необходимая для завершения реконструкции школы №2 в Салехарде. В программе до 2028 года заложено на эти цели 2,6 млрд рублей.

Власти Ямала пока не отказались от планов построить кампус для колледжей – агроэкономического и многопрофильного, но сроки начала реализации проекта сдвинули. Около семи млрд рублей намерены направить на него в 2028 году.

В ближайшие два года власти хотят завершить ремонт школ №1 (более миллиарда) и №2 в Ноябрьске (1,7 млрд рублей).

Также в бюджете заложены 3,8 млрд рублей на завершение большой школы на 1200 мест в Ноябрьске, которую строит с нарушением сроков компания «Тюменьтел». Общая сумма контракта оставляет 5,2 млрд рублей, и, судя по карточке контракта, подрядчик получил уже 3,6 млрд рублей. Если прибавить к этому 3,8 млрд запланированных рублей, будет больше, чем сумма контракта. Значит ли это, что стоимость школы вырастет – неясно.

Технопарк «Кванториум» в Салехарде рассчитывают профинансировать в ближайшие три года, основная сумма вложений придётся на 2028 год – 3,6 млрд рублей (всего порядка 4 млрд рублей). Проектная документация, судя по официальному реестру госэкспертизы, на него уже готова.

Культура

Культурно-деловой центр «Ямал», стоимость которого губернатор Дмитрий Артюхов оценивал примерно в 5 млрд рублей, начнут финансировать в 2028 году. На него заложили 3,5 млрд рублей.

Также в бюджете Ямала заложены деньги на завершение грандиозного культурного центра за 27 млрд рублей в Новом Уренгое. Судя по карточке контракта, подрядчик «Велесстрой» получил уже почти 25 млрд рублей. В 2026 году строителям выдадут еще около 2 млрд рублей.

Около 1 млрд рублей за три года потратят на развитие Обдорского острога (основной объём расходов приходится на 2028 год).

Более миллиарда запланировано для переделки ДК «Победа» в Надыме в арт-резиденцию. Сейчас стоимость контракта – 990 млн рублей. Ремонт начали в текущем году.

Медицина

В посёлке Тазовский всё никак не могут закончить строительство стационара на 46 коек. Сейчас стоимость контракта с компанией «Рус Арктик Строй» – 1,9 млрд рублей. Судя по карточке, компания получила половину этой суммы. Но в бюджете Ямала заложено на этот стационар ещё 3,4 млрд рублей, что явно свидетельствует о том, что стройка подорожает.

В 2027 году планируется закончить возведение новых поликлиник в Новом Уренгое, Муравленко и Ноябрьске. Самая затратная – в газовой столице, на неё в ближайшие два года направят ещё 3,6 млрд рублей.

Детскую поликлинику завершат в 2026 году в Муравленко (порядка миллиарда заложено на расчёт с подрядчиком).

В 2027 году также намерены закончить педиатрический корпус с поликлиникой в мкр. № 10 г. Губкинского. На это заложено порядка 2 млрд рублей на ближайшие два года.

Спорт

Крупная сумма предназначена для спортивного манежа с беговой дорожкой и крытой площадкой для воркаута по проспекту Молодёжи в Салехарде. Застройщиком выступает, согласно данных официального сайта госэкспертизы, правительственный фонд НКО «РИФ «Ямал». На этот объект потребуется свыше 5 млрд рублей. Основную сумму выделят в 2028 году.

Коммунальное хозяйство

Сразу несколько очистных сооружений в разных районах и городах Ямала хотят профинансировать власти Ямала в ближайшие три года.

Вторая очередь КОС в Лабытнанги – 430 млн рублей.

Строительство КОС в Харпе – 1,5 млрд рублей за 3 года.

На завершение регулярно дорожающих КОС в селе Яр-Сале в 2026 году направят 581 млн рублей. Контракт был заключен в 2022 году с компанией ООО «ЭНКОМ КСМ». На начальном этапе работы оценивались в 970 млн рублей. Но сейчас это уже 4,2 млрд рублей. И из них компания получила уже около 3 млрд рублей.

Реконструкция КОС в Муравленко тоже будет недешёвой – 4,8 млрд рублей запланировано на ближайшие три года.

Ещё 5,7 млрд рублей запланировано на модернизацию КОС в Новом Уренгое. Сейчас чиновники Нового Уренгоя ищут подрядчика для выполнения этой работы. Подрядчика определят со дня на день, максимальная сумма контракта – 10,2 млрд рублей.

На модернизацию КОС в Тарко-Сале также направят бюджетные средства. На 3 ближайших года запланировано 1,7 млрд рублей. Контракт на ремонт уже есть, он, как и многие стройки на Ямале, за годы выполнения вырос в цене. Начиналось всё с 1,8 млрд рублей, сейчас стоимость 2,3 млрд рублей. Работы выполняет та же фирма, что и многократно подорожавшие КОС в Яр-Сале – «ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА».

Салехард, Наталья Ефремова

