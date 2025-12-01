Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал большую горячую линию и пресс-конференцию, которые подытожат 2025 год. Гибридное мероприятие состоится 8 декабря в 19 часов. Трансляция будет осуществляться на станице губернатора Вконтакте.

«В эфире поговорим о том, каким был этот год для Ямала, и о планах развития. Обсудим проблемы и наболевшие вопросы северян. Трансляция будет на моей странице ВКонтакте. Оставляйте свои вопросы в комментариях к этому посту», – написал Артюхов.

Отметим, что первые вопросы уже начали поступать. В основном, они касаются вопросов здравоохранения, получения выплат, получения льготного жилья и т.д.

Как уже писал «Новый День», на прошлой неделе губернатор Свердловской области провел горячую линию и пресс-конференцию в гибридном формате. Первые два часа Денис Паслер слушал вопросы от жителей области и отвечал на них, а потом час общался с местной прессой.

Салехард, Елена Васильева

