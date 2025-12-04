ЯНАО: закончен проект по расселению 1 млн квадратных метров аварийного жилья

На Ямале закончен масштабный проект по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Дмитрий Артюхов вручил ключи от квартир жителям нового многоквартирника в Лабытнанги. Именно это заселение подвело черту под масштабной задачей, которую губернатор Ямала поставил семь лет назад – в четыре раза увеличить федеральный план по расселению аварийных домов.

Миллион квадратных метров аварийного жилья на Ямале расселили накануне 95-летия округа. Это позволило переехать в новые квартиры более 23 тысячам семей, это порядка 62 тысяч ямальцев.

Обратный отсчет расселению миллиона квадратных метров «авариек» дали с помощью символического циферблата. На его секциях изобразили фотографии с заселений в разных муниципалитетах округа за семь лет. После чего глава региона приступил к торжественному вручению ключей.

«Сегодня у нас замечательное событие для Лабытнанги и очень важное историческое событие для всего Ямала: мы завершаем огромную программу по расселению миллиона «квадратов» аварийного жилья. Радость новоселья испытали 62 тысячи человек. За эти несколько лет фактически построили два города Лабытнанги. Подобные темпы жилищного строительства мы набирали в 80-е годы, когда Ямал был большой всесоюзной стройкой. Сейчас мы не всесоюзная стройка, но результаты – столь же высокие. Это более полутысячи новых многоквартирных домов. Это 2200 деревянных домов, которые навсегда ушли в прошлое – мы их уже демонтировали. Важно, что вместе со строительством домов меняется все вокруг: появляются новые сети, котельные, дороги и скверы. Это огромная работа, за которую мы благодарим всех, кто трудился ради нашей цели – строителей, проектировщиков, инженеров, службу заказчика. Самый главный результат очевиден: люди заезжают в новые дома, и в этих домах – чем мы особенно гордимся – рождаются дети, семьи растут. Это и есть большое ямальское счастье», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Следующая масштабная задача, которую поставил перед округом губернатор Ямала Дмитрий Артюхов – построить миллион квадратных метров жилья за пять лет. Об этом в марте этого года он заявил в ежегодном докладе о положении дел в округе. Новое жилье будет возводиться как для расселения аварийного жилфонда, так и для реализации региональных и федеральных программ.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube