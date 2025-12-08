Ямальские власти ждут девелоперов для реновации после сноса «деревяшек»

После расселения миллиона «квадратов» аварийного жилья в центральных районах ямальских городов образовались свободные пощади. Это зоны, где ранее стояли старые деревянные дома. Теперь эти участки можно использовать для реновации, и власти округа надеются, что такие площади заинтересуют застройщиков-девелоперов.

Такие территории чиновники предлагают застройщикам, которых привлекают для строительства жилья на продажу.

«Поставили задачу к 2030 году ещё миллион «квадратов». Нам сейчас наконец-то начинают помогать федеральные меры, я имею в виду арктическую ипотеку. Когда мы начинаем совмещать программы переселения, программы поддержки молодых семей и арктическую ипотеку 2% – это хорошая поддержка», – описал факторы, которые будут способствовать стройке, губернатор.

Он добавил, что в программе строительства по-прежнему значимая часть будет связана с программой расселения.

«Но нам важно и развивать рынок жилья, чтобы к нам приходили девелоперы. Чтобы те жители, кто хочет, могли расширить жилищные условия. Сегодня что ещё произошло? За счёт большого ввода жилья мы расчищаем площади в центральной части городов. Мы посчитали, было снесено 2200 деревянных домов. Это означает, что большие кварталы зачищаются. Это хорошие места в центре города, с инфраструктурой. Застройщики верят в рынок Ямала, а ещё пять лет назад мне приходилось уговаривать сюда приходить», – объяснил глава региона перспективы отрасли в рамках «прямого эфира».

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube