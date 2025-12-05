В Лабытнанги с дома слетел фасад

В Лабытнанги из-за холодной ветреной погоды рухнула часть фасада дома. Прокуратура начала проверку. Речь идёт о доме 20а по ул. Леонида Гиршгорна.

«На место выехал исполняющий обязанности заместителя прокурора города Дмитрий Девятков. Руководителю управляющей организации ООО «ЯмалСтройСервис» внесено представление, а также возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», – уточнили в надзорном ведомстве.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находятся на контроле.

Отметим, это не уникальный случай – такие ЧП на Ямале случаются нередко. В том числе аналогичый инцидент произошёл год назад в Лабытнанги.

фото – прокуратура ЯНАО

Лабытнанги, Наталья Ефремова

