В Лабытнанги обрушился фасад дома из-за ветра

В Лабытнанги из-за ветра обрушился фасад жилого дома. На место выехал исполняющий обязанности прокурора города Ибрагим Османов.

«Предварительно установлено, что фасад многоквартирного дома номер 3 по ул. Заполярной обрушился из-за неблагоприятных погодных условий. В ходе надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

О ЧП накануне сообщили подписчики группы «Лабытнанги Info» в «ВК».

В комментариях представители мэрии Лабытнанги написали, что специалисты УЖКХ совместно с сотрудниками УК выедут на место для определения фронта работ и объёма необходимых материалов. По результатам осмотра запланируют выполнение работ.

Судя по комментариям, дом не является аварийным и относительно недавно построен.

фото – прокуратура ЯНАО

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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