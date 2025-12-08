«Инвесторы верят, мы поможем»: губернатор Артюхов прокомментировал перспективы курорта на Ямале

Губернатор Дмитрий Артюхов прокомментировал необходимость строительства дорогостоящего курорта Рай-Из в условиях сокращения доходов бюджета. Он отметил, что проект привлёк хорошую федеральную поддержку. А в будущем должен стать источником рабочих мест для местных жителей, прежде всего, для коренных. Таким образом глава Ямала ответил на вопрос агентства «Новый День» о том, окупятся ли многомиллионные вложения в турпроекты на Ямале (туркомплекс Харбейский и горнолыжный комплекс Рай-Из).

«Если брать большой проект, он реализуется на принципах государственно-частного партнёрства. И основные вложения буду делаться не из бюджета, а нашим инвестором (консорциум, где основным игроком является Газпромбанк). На первом этапе все вложения будут с их стороны. Мы, как положено в таких случаях, туда проведём инфраструктуру – дорогу, газ. Это тоже большие затраты, но эта инфраструктура всегда останется у нас, будет востребована жителями и поможет проекту. Для нас эта тема не самая приоритетная, но мы попали во многие меры поддержки, что для Ямала несвойственно. Внутренний туризм – это приоритет правительства РФ. Тут удачно выстрелила Арктика – приоритет и внутренний туризм. Наш инвестор– Газпромбанк – очень активен, умеет договариваться там, где мы из региона, может быть, не умеем. Это собрало значимую федеральную поддержку. И это позволяет проекту, несмотря на все сложности, двигаться вперёд. Если наши инвесторы верят в проект, привлекают финансирование, то мы будем помогать», – объяснил глава округа.

Ранее в правительстве сообщали, что Ямалу предоставят казначейские кредиты для строительства горнолыжного курорта Рай Из. Общая сумма двух кредитов составит более девяти млрд рублей.



Сейчас проект горнолыжного комплекса проходит главгосэкспертизу.

«Проект важен очень для местных жителей, для коренных. Потому как туризм имеет мультипликатор рабочих мест. Завтра ребята, которые сделают выбор не работать в традиционном хозяйстве, спросят – где работать? «Газпром» всех не возьмёт, надо думать что-то другое. По самым скромным подсчётам, этот проект (горнолыжный комплекс – прим.ред.) создаёт около 1 тыс. рабочих мест. Я думаю, по факту будет около 1,5 тыс. Если у нас появится здесь, в западной части Ямала, около 1 тыс. рабочих мест для местных жителей… ну ничего подобного за последние годы не было», – рассказал губернатор в время «Прямого эфира».

Он отметил, что верит в туризм в таких суровых краях. «Скандинавия – самое динамично растущее направление, если брать европейскую статистику», – добавил спикер.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube