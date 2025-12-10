Экс-глава ЯНАО Кобылкин вспомнил самую тяжёлую ночь – во время вспышки сибирской язвы

Экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин вспомнил одно из самых сложных своих решений на посту главы округа, оно было связано со вспышкой сибиркой язвы. ЧП случилось в регионе летом 2016 года.

«Сложно было, потому что её (сибирскую язву – прим.ред.) до конца никто не понимал. Последствия какие будут, тоже никто не понимал. И решения были очень тяжёлые. И вакцина не сразу появилась. Когда появилась вакцина, мы не понимали, сколько людей уже заразились сибирской язвой, и надо было принимать решение вакцинировать, в том числе тундровиков. Я помню, это самая тяжёлая ночь, наверное, в моей жизни была. Когда вакцина уже появилась. Если бы мы вакцинировали людей, которые заражены, они бы умерли утром. А людей было много. И надо было принимать это решение. Медицина не могла установить диагноз – есть или нет заражение. Вакцина живая, её надо использовать. И кому-то надо было принять это решение, этот список не был подписан никем. И я на себя взял это решение. Всю ночь не спал. Утром ждал, что произойдёт, все в итоге оказались живы», – рассказал г-н Кобылкин в юбилейном интервью, опубликованном «Ямал Медиа».

Вакцину, по официальным данным, доставили на Ямал 28 июля 2026 года.

От сибирской язвы на Ямале скончался 12-летний ребёнок. На Ямал приезжали военные – войска радиационной, химической и биологической защиты – для ликвидации последствий вспышки.

