На Ямале в 2026 году дважды повысят коммуналку

На Ямале в 2026 году дважды повысят цены на услуги ЖКХ. Как сообщает департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ, корректировки обусловлены решением правительства РФ: деньги нужны, чтобы проводить работу по модернизации комплекса ЖКХ.

Согласно принятому решению, первая индексация произойдет 1 января 2026 года – коммуналка подорожает на 1,7 процента. И произойдет это в первый день Нового года во всех регионах России. Рост цен обусловлен увеличением ставки НДС с 20 до 22 процентов.

Втрое повышение произойдет 1 октября 2026 года, там коммуналка подорожает уж более существенно – сразу на 15 процентов.

«В округе существует практика установления льготных тарифов, которые уменьшают финансовую нагрузку на население. Средний уровень оплаты труда в автономном округе коммунальных ресурсов составляет около 30 процентов от их полной стоимости. Остальную часть расходов граждан берет на себя региональный бюджет», – поясняет профильный департамент в своем телеграм-канале. Некоторым льготникам в регионе компенсируют от 50 до 100 процентов расходов на услуги ЖКХ.

Как ранее писал «Новый День», уральский полпред Артем Жога провел совещание с федеральным инспекторами по готовности к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил Жога, большая часть вопросов граждан лидеру страны касаются социального сектора, а также вопросов экономики, жилья, инфраструктуры, специальной военной операции, государства и общества.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube