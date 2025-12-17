Лавров: Арктический совет имеет все шансы сохранить значимость

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Арктический совет имеет шансы сохранить свою значимость. Глава ведомства уточнил, что Россия ведет большую работу в регионе и всегда открыта для сотрудничества. При этом внешняя политика страны в Заполярье сохранит многовекторный и прагматичный настрой, подчеркнул он.

«По сути, единственным сохранившимся межправительственным форматом является Арктический совет. С марта 2022 года он находится в «подмороженном» состоянии. Но тем не менее свою работу он не прекратил. Никаких попыток поменять членский состав в ущерб российским интересам не наблюдалось. Если у наших коллег были какие-то «поползновения», то они не обрели практические очертания. В целом есть определенные подвижки в работе этого важного, как мы убеждены, органа», – отметил он во время 45-го заседания Совета глав субъектов при МИД России.

Этой весной российское дипведомство призвало нормализовать работу Арктического совета, напоминают «Вести». В министерстве считают, что от «эффективной и неполитизированной» деятельности организации зависит выработка важных решений в сферах устойчивого социально-экономического развития Арктики, защиты культурного наследия и прав коренных народов, климата и охраны окружающей среды.

Москва, Елена Васильев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube