В новой школе в Губкинском стало тепло только после сообщений СМИ и прихода прокуратуры

В новой школе Губкинского стало тепло только после жалоб в соцсетях, сообщений СМИ и визита прокуратуры.

Как ранее сообщал «Новый День», в школе в микрорайоне №6, которую открыл в начале учебного года губернатор Дмитрий Артюхов, а застройщиком выступала компания «Гор-строй», учащиеся, учителя и родители в социальных сетях жаловались на то, что в некоторых классах, особенно торцевых, нового блока школы очень холодно.

Соответствующую статью написал и «Новый День», На ее основании прокуратура Губкинского провела в учебном учреждении проверку.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в двух учебных кабинетах нового здания, где осуществляют деятельность МБОУ «СОШ № 7» и МБОУ «СОШ № 1», при допустимом температурном режиме в диапазоне 18-24 °C, температура воздуха составляла 11 – 17 °C. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, это свидетельствует не только о нарушении требований санитарных норм по температурному режиму, но и ненадлежащей работе по приемке здания школы перед вводом в эксплуатацию.

Прокуратурой города ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» и подрядчику – ООО СЗ «Гор-Строй» внесены представления.

Во исполнение требований прокурора проведен комплекс мероприятий по улучшению эффективности работы системы отопления здания в целом (утепление стен, регулировка окон и инженерных систем).

Нарушения устранены, температурный режим во всех помещениях нового здания школы налажен. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

